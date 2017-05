Dehnberger Hof Chor aus Nürnberg zu Gast in Birgitz

Weiter geht es in der erfolgreichen Konzertreihe der „Musik und Kulturfreunde Birgitz“! Obmann Maximilian Bauer hat für das nächste Konzert am Freitag, dem 26. Mai, um 20 Uhr im Kultursaal Birgitz einen Chor aus Nürnberg eingeladen. Unter der Leitung von Heike Henning singt der Dehnberger Hof Chor unter dem Motto „ Alles hat seine Zeit“.

Reinhard Blum begleitet am Klavier und Kristina Glücker musiziert an der Geige. Vereinsobmann Max Bauer: "ich freue mich sehr, meine Kollegin Heike Henning, Professorin für Instrumentalpädagogik an der Universität Mozarteum Innsbruck mit ihrem Chor sowie meinen Kollegen Reinhard Blum, ebenfalls Lehrender am Mozarteum, in Birgitz vorstellen zu dürfen."

Der Eintritt besteht wie immer aus freiwilligen Spenden.