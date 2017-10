Disco-Alarm: Die Ü30-Party im Mittelgebirge

Auf an Sprung , Neu-Götzner-Straße 36 , 6091 Götzens AT

Wer kann sich noch an die coole Discozeit der 80er und 90er erinnern? Antwort: Alle, die damals dabei waren und sich nach einem Da capo sehnen! DJ ANDY ist jener Mann, der dafür sorgt, dass diese tollen Zeiten nicht in Vergessenheit geraten.

Am Dienstag, den 31. Oktober erwartet alle Fans aus der ganzen Region und weit darüber hinaus ab 21 Uhr ein großes Fest beim "Auf an Sprung" in Götzens (Talstation Götzner Bahn). Bei der ultimativen Ü30 Party haben die Veranstalter alles aufgeboten, um ein im wahrsten Sinn des Wortes buntes Programm bieten zu können! DJ ANDY mixt die größten Hits der damaligen Zeit – ein MUSS für jeden Remember-Disco-Begeisterten!