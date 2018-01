19.01.2018, 21:56 Uhr

Michael Happ hat die vakante Stelle im Gemeindeverband mit Sitz in Axams übernommen!

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Standesbeamtin wurde die vakante Stelle mit Anfang des Jahres nachbesetzt. Der neue Standesbeamte ist Michael Happ (25) aus Axams. Nach der schulischen Ausbildung arbeitete er in der Tourismusbranche sowie in den vergangenen vier Jahren bei der Neuen Heimat Tirol (NHT).Die Tatsache, dass bereits sein Vater Heinrich Happ viele Jahre lang als Standesbeamter in Axams tätig war, hat laut übereinstimmender Meinung der Bürgermeister Christian Abenthung (Axams), Markus Haid (Birgitz), Josef Singer (Götzens) und Anton Bucher bei der Vergabe keine Rolle gespielt. Michael Happ wurde aus einer ganzen Reihe von Bewerbern zusammen mit sechs weiteren Kandidaten zu einem Hearing geladen und hat sich nach objektiven Kriterien als geeignet erwiesen.Die "Trauungspremiere" absolviert der neue Standesbeamte erst Mitte Februar. Die Eheschließung ist aber nur eines von vielen Aufgabenbereichen, so Michael Happ: "Dazu gehören Personenstandsurkunden, Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweise, Sterbefälle etc. – ich freue mich sehr, als neuer Standesbeamter in Axams tätig sein zu dürfen!"