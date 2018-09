Regionale Baurechtsverwaltung in Kematen ist geöffnet

21.09.2018, 17:13 Uhr

Sechs Gemeinden betreiben diese gemeinsame Einrichtung, die sich zentral mit sämtlichen Tätigkeiten des Baurechts befasst.

Kompetenzzentrum

Die Baurechtsverwaltung „Region an der Melach“ ist vor kurzem gestartet. Die Gemeinden, Kematen, Polling, Ranggen, Unterperfuss, St. Sigmund und Gries i. S. haben sich zusammengeschlossen und verwalten jetzt zentral sämtliche Tätigkeiten des Bauamtes.Voraussetzung für dieses Kompetenzzentrum in Bauangelegenheiten waren die entsprechenden Beschlüsse in den jeweiligen Gemeindevertretungen. Neben deutlichen Kosteneinsparungen für die einzelnen Gemeinden soll das neue Bauamt auch durch eine höhere Effizienz kürzere Bearbeitungszeiten mit sich bringen. Konkret bündeln die sechs Gemeinden in Kematen die gesamten Agenden der Tiroler Bauordnung und der örtlichen Raumordnung. Die örtlichen Raumplaner sowie die hochbautechnischen Sachverständigen bleiben weiterhin im Wirkungsbereich der einzelnen Gemeinden. Fachlich und mit einem Betrag von 300.000 Euro aus finanziell unterstützt wird das Projekt auch vom Land Tirol.

Praxis

MitarbeiterInnen

Bauwerber müssen ihre Ansuchen nicht im überregionalen Bauamt einbringen, sondern so wie bisher in den Gemeinden. Die Ausstellung der entsprechenden Bescheide erfolgen ebenfalls so wie bisher durch den Bürgermeister. Dass die Verwaltungsarbeit aber jetzt gebündelt an einer STelle durchgeführt wird, ist vor allem für ein Kleingemeinden eine große Erleichterung,Die Baurechtsverwaltung „Region an der Melach“ hat drei MitarbeiterInnen mit Sitz in Kematen, Oberrauthweg I/11 (ehemaliges Polizeigebäude).05232 / 211 91 – 30bauamtsleitung@kematen.tirol.gv.at05232 / 211 91 – 20bauamt@kematen.tirol.gv.at05232 / 211 91 – 10sekretariat-bauamt@tirol.gv.at