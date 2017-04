Vom Militärmarsch bis zu den Karibik-Piraten

Die Musikkapelle Götzens hat sich beim heurigen Frühjahrskonzert am Samstag, dem 6. Mai, um 20 Uhr im Gemeindezentrum wieder einiges vorgenommen. Kapellmeister Hans Prader hat sowohl traditionelle Klassiker als auch moderne Stücke wie "Pirates of the Caribbean" oder ein Queen-Medley ins Programm genommen. Einen weiteren Höhepunkt bildet auch der Auftritt des Jugendorchesters.



Programm:

"Pavane Battaille" (Tielmann Susarto)

"Militärmarsch Nr. 1" (Franz Schubert)

"Klingendes Land" (Sepp Tanzer)

"Oregon" (Jacob de Haan)

"Sons of the Brave" (Thomas Bidgood)

"Terra di Montagne" (Michael Geisler)

"Textilaku" (Karel Padivy)

"Pirates of the Caribean" (Hans Zimmer)

"Queens greatest Hits – Rock and Swing for the Champions"