Gewaltiges Derby mit Natterer Sieg!

05.05.2017, 21:29 Uhr

Entscheidung in der 86. Minute: Natters zwingt den Lokalrivalen aus Axams in die Knie!

Ein spektakuläres Landesliga-Derby zwischen dem FC Koch Türen Natters und dem SV Axams wurde erst in der 86. Minute entschieden. Philipp Pfurtscheller enteilte der Axamer Abwehr und drückte das Leder zur Entscheidung ins Netz!Zuvor sahen die vielen Zuschauer im Natterer Stadion ein tolles Spiel mit hohem Tempo und einem Höchstmaß an Zweikämpfen auf Augenhöhe. Das Geschehen spielte sich zumeist im Mittelfeld ab, beide Abwehrreihen leisteten sich nur wenige Fehler. In der zweiten Halbzeit kamen die Natterer aber öfter gefährlich in den Strafraum der Gäste und fanden einige Chancen vor. Als bereits alles auf ein torloses Remis hindeutete, war Philipp Pfurtscheller zur Stelle. Riesenjubel bei den Natterern, die mit diesem Erfolg im Frühjahr noch ungeschlagen sind, in der Rückrundentabelle an zweiter Stelle und in der Gesamttabelle am vierten Platz rangieren.

Remis in Völs

Grinzens zeigt wieder auf

Der SV Völs brachte in der Tiroler Liga gegen den SVI mit einem 1:1 zwar einen Punkt ins Trockene, wahre Freude kommt darüber aber nicht auf. Die Innsbrucker liegen zwar auf dem beachtlichen fünften Platz in der Tabelle, der eine Zähler bringt die Völser aber nicht aus dem Tabellenkeller.Allfälligen Gerüchten über eine Schwächeperiode beendete 1. Klasse-West-Leader FC Raika Grinzens mit einem 3:1-Heimsieg über die Ib-Auswahl der Union Innsbruck.Andreas Bermoser, Patrick Madersbacher und Janos Horvath scorten für die Gastgeber, die damit wieder klare Prioritäten setzten und weiterhin mit deutlichem Vorsprung auf Meisterkurs segeln. Mehr vom FC Grinzens gibt es bereits am kommenden Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Zugspitze (20 Uhr, Grinzens).Anbei gibt es noch die besten Bilder der Partie Natters gegen Axams