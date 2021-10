Jacqueline Zoubek übernimmt die Leitung des Tierschutzhauses

WIENER NEUSTADT. Renate Wolfger, Obfrau des Tierschutzvereins, hat ihre Doppelfunktion abgegeben, nun ist Jacqueline Zoubek die neue Leiterin des Tierschutzhauses. Sie ist mit einem Hund aufgewachsen, und hat so ihre Liebe zu Tieren entdeckt. Vor acht Jahren kam sie als ehrenamtliche Helferin beim Heurigen zum Tierschutzhaus. Ihr Potential wurde erkannt, sie hat zuerst freiwillig mitgearbeitet und dann ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die Arbeit des Tierschutzhauses wird sie in gewohnter Weise weiterführen, natürlich immer am Puls der Zeit, mit stetigen Verbesserungen.

Viel Geduld für Tiere

Das Tierschutzhaus hat knapp 20 Chihuahuas von dem Animal Hoarding-Fall im Waldviertel übernommen. Viele sind Angsthunde und lassen sich nicht angreifen. Diese müssen vor einer Vermittlung erst behutsam sozialisiert werden. Obfrau Renate Wolfger appelliert:



„Wir brauchen für private Tierhalter eine Grenze, wie viele Tiere jemand halten darf. Nur so sind solche Fälle vermeidbar.“

Zoubek sagt:



„Sachspenden wie alte Decken halten die Tiere warm.“

Auch freiwillige Helfer, nur Erwachsene, werden gebraucht, und gerne eingeschult.



„Spazieren gehen wir mit den Hunden selber, zu den Pflegern besteht eine Vertrautheit.“

Zoubek erzählt:



„Wir freuen uns über jeden kleinen Fortschritt unserer Tiere, vor allem wenn sich ein Tier zum ersten Mal angreifen lässt. So konnten wir einen Angsthund aus einem Animal Hoarding-Fall nach acht Jahren in ein neues Zuhause übergeben, das war echt schön.“