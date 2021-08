Völlig unklassische Klassik – ein musikalisches Abenteuer ohne Grenzen erwartet Sie am 6. August im Rahmen des Kultursommers.

NEULENGBACH. Floris and the Flames ist eine einzigartige Band mit einem breiten Musikrepertoire. Die vier jungen flämischen Musiker teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Musik … sondern rein äußerlich auch ihre roten Haare.

Mit ihrer Musik überschreiten Floris and the Flames die Grenzen zwischen verschiedenen Genres wie Klassische Musik, Pop, Folk, Jazz, Fusion, Weltmusik u. a. und schaffen damit eine breite Palette an Emotionen.

Floris and the Flames

Floris Willem (Violine), Gert Peeten (E-Klavier, E-Gitarre, Elektronik), Dries Peeten

(Bassgitarre) und Simon Schrooten (Schlagzeug, Percussion) absolvierten eine klassische Ausbildung und unternahmen Ausflüge in andere Genres. Dies macht ihren Sound einzigartig, virtuos und vielseitig.

Ihre energiegeladenen Konzerte begeistern ihr Publikum sowohl in Konzertsälen als auch auf großen Open-Air Bühnen. Am 6. August kommen sie im Rahmen des Kultursommers nach Neulengbach: Um 20 Uhr beginnt das Konzert.