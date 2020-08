Waren wir alle doch sehr enttäuscht, dass die im März geplante Veranstaltung mit Publikumsliebling Max Müller wegen des Corona-Lockdowns ins Wasser gefallen ist, so hat sich erfreulicherweise doch gleich ein Ersatztermin ergeben. Dieser ist bekanntlich am Samstag, dem 26. September um 19 Uhr 30 im Hotel Steinberger in Altlengbach. Aus heutiger Sicht wird die Veranstaltung stattfinden können, denn es sind Indoor-Veranstaltungen bis 500 Besucher erlaubt. Wir werden alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen, sodass jegliches Risiko ausgeschaltet ist. Die Sitzplätze werden nummeriert sein und nach der Reihenfolge des Kartenkaufs vergeben werden. Die Sicherheitsabstände werden eingehalten und bis zum Sitzplatz ist Maske zu tragen. Wir ersuchen auch um rechtzeitiges Eintreffen ab 18 Uhr 30, damit alle Covid-Maßnahmen durchgeführt werden können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bücherei altlengbuch unter altlengbuch@aon.at oder die Büchereileiterin Mag. Gerlinde Müller unter

0664 / 12 12 028.