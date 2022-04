NEULENGBACH. Auf die Neulengbacher kommt ein Baustellensommer zu: So sollen heuer wichtige Arbeiten im Kirschnerwald, in der Seebach- und der Rettungsgasse erledigt werden. Konkret gehe es im Kirschnerwald um die Sanierung von Wasserleitung, Kanal und Straßen. In der Seebachgasse soll die Ortsbeleuchtung erneuert werden. In der Rettungsgasse wird die Straße erneuert.