REGION WIENERWALD. Man kommt noch vor den Einsatzkräften zum Unfallort, einer beginnt mit der Herzdruckmassage und der andere holt den Defibrillator. Aber wie soll der Defi angewendet werden? Die Bezirksblätter haben bei Daniel Rauchecker, Bezirksstellenleiter-Stellvertreter der Roten Kreuz-Bezirksstelle Neulengbach, nachgefragt.

Erste Hilfe nach Anleitung

"Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand wird zunächst ein Notfallcheck durchgeführt. Stellt der Ersthelfer fest, dass keine normale Atmung vorhanden ist, soll sofort der Notruf 144 abgesetzt werden. Im Anschluss führt man abwechselnd 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen durch. Wenn ein Defibrillator vorhanden ist, wird er nun eingeschalten und man folgt den Anweisungen des Geräts." erklärt Rauchecker. "Der Defi führt die Anwender per Sprachsteuerung durch die Situation und erklärt was zu tun ist: Elektroden aus der Verpackung nehmen, Elektroden gemäß Abbildung aufkleben und die Herzdruckmassage nur nach Aufforderung unterbrechen – zum Beispiel zur Abgebe eines Schocks. Durch einen gezielten Stromstoß wird versucht, das Herz neu zu „starten“ und wieder zum richtigen Schlagen zu bringen. Der Defibrillator löst nur aus, wenn es notwendig ist." Wenn man den Notruf 144 wählt, werde man außerdem von den Mitarbeitern der Rettungsleitstelle darauf hingewiesen, wo sich der nächste Defi befindet und es werden Anweisungen zur richtigen Anwendung der Erste-Hilfe Maßnahmen gegeben. "Ersthelfer können also nichts falsch machen."

Schnelle Hilfe

"Wir haben in unserer Region (Neulengbach, Asperhofen und Maria Anzbach) derzeit 12 Defibrillatoren. Außerdem gibt es noch drei in Neustift-Innermanzing und drei in der Gemeinde Altlengbach." informiert der Bezirksstellenleiter-Stellvertreter.

Bei Verwendung zu beachten

Die Person darf auf keinen Metalluntergrund liegen.

Die Person darf nicht nass sein.

Die Person soll, wie auch bei der Herzdruckmassage, auf einem festen Untergrund liegen (also nicht im Bett).

Die Elektroden soll man nicht über die Brustwarzen kleben.

Auch bei Kindern darf der Defibrillator angewendet werden. Sind die Elektroden zu groß, wird eine Elektrode vorne am Brustkorb und die zweite Elektrode hinten am Rücken angebracht.

Alle Standorte findet man unter www.definetzwerk.at oder unter www.144.at/defi.