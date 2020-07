WIENERWALD. Die "Falkensteinerhütte", das beliebte Ausflugsziel im Schöpfelgebiet - mitten im Wienerwald - ist immer einen Besuch wert. Wer aber jetzt noch vor der Sommerpause in den Genuss der Hausmannskost und die selbst gemachten Mehlspeisen kommen möchte, muss sich beeilen - ab 1. August ist Sommerpause - also rein in die Wanderschuh und rauf auf den Berg.

Die Aufstiegsmöglichkeiten

Hochstrass: ca. 1¼ h über 04 (404) Richtung Schöpfl

Eichgraben: ca. 2½ h über rot-blau-gelb bis Hasenriegel, dann 04 (404) Richtung Schöpfl

Innermanzing: ca. 1½ h über gelb nach Schlottleiten

Altlengbach: ca. 3 h über rot bis zur ersten Gabelung mit 04, dann 04 Richtung Hochstrass

Laaben: ca. 2½ h über 04 Richtung Schöpfl, dann weiter Richtung Hochstrass

Forsthof: ca. 1½ h über rot bis Hametsberg, dann 04 weiter Richtung Hochstrass

Klausen-Leopoldsdorf: ca. 2½ h über rot bis Kleinkrottenbach, dann rot-blau-gelb bis Hasenriegel,dann 04 Richtung Schöpfl