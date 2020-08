Die mobilen MINT-Stationen sind auf Reisen durch blau-gelbe Bibliotheken. Von September bis November ist der "Magische Mathwürfel" in der Bücherei Asperhofen.



ASPERHOFEN. Die Mitmach-Stationen MINT – sprich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – ist in aller Munde. In Schulen gibt es eigene Schwerpunkte und Studierende der MINT-Fächer sind am Arbeitsmarkt später besonders gefragt. In diesem Jahr ist MINT auch Schwerpunktthema in den öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs. „MINT zum Angreifen wird jetzt durch ein österreichweites Pilotprojekt in Niederösterreichs Bibliotheken möglich gemacht!“ Landesrat Ludwig Schleritzko.



„Die Büchereien liefern dazu Angebote, die alle Generationen auf den ‚Geschmack‘ bringen“, erzählt Landesrat Ludwig Schleritzko, der für die Bibliotheken im Land zuständig ist. „Speziell für Familien wurde nun seitens der Fachstelle für kommunale Bibliotheken ein österreichweites Pilotprojekt gestartet. Insgesamt drei mobile Mitmachstationen haben sich mit Juni auf die Reise durch Niederösterreich gemacht. Das Konzept kommt aus der Feder von Renate Habinger und Barbara Schwarz vom Kinderbuchhaus in Oberndorf an der Melk, dem Kompetenzzentrum für Kinderliteraturvermittlung in NÖ“, erklärt Schleritzko weiter.

Die künstlerisch hochwertigen Stationen verbinden Literatur und Aktivität und präsentieren je ein ausgewähltes Thema zum Anfassen:

Der Magische Mathewürfel

Beim Magischen Mathwürfel werden folgende Fragen behandelt: Wie funktioniert ein Tangram? Wie entstehen geometrische Muster und worauf bauen viele Zaubertricks? Wer hat das Schachspiel erfunden?

„So werden die MINT-Themen erlebbar gemacht und eröffnen einen niederschwelligen Zugang zu Literatur und – vermeintlich – trockenen Themenfeldern“, zeigt sich der Landesrat von diesem Pilotprojekt überzeugt.

„Die Stationen machen inklusive der zugehörigen Bücher für insgesamt drei Monate in jeweils einer Bücherei Station und können dort während der Öffnungszeiten bespielt werden. Danach wechseln sie in die nächste Bibliothek. Der Andrang ist sehr groß, alle Stationen sind bereits bis September 2021 ausgebucht“, freut sich Kathrin Hömstreit, die Leiterin der Fachstelle für kommunale Bibliotheken.

„Ich selbst konnte mir in der Stadtbücherei Traismauer vom bunten ‚Farbenkarussell‘ ein Bild machen. Faszinierend dabei war einerseits die künstlerische und auffällige Gestaltung der Mitmachstation und dass, sobald Kinder die Bücherei betreten haben, diese die Station sofort bespielt haben“, sagt LR Schleritzko abschließend.