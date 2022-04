REGION WIENERWALD. Bald ist es endlich soweit: Die neue Pumptrack-Strecke wird in Eichgraben eröffnet - pünktlich zur Badesaison, gleichzeitig soll nämlich auch das Freibad in gut einem Monat wieder aufsperren.

Bürgermeister Georg Ockermüller freut sich bereits auf die neue Sportanlage neben dem Freibad. "Wer diese Woche beim Wienerwaldbad vorbei gefahren ist, konnte die spannende Baustelle für den Pumptrack sehen." Der Pumptrack ist übrigens eine Mischung aus BMX-Parcours und Radbahn. Also etwas für actiongeladene Fahrten. "Sieht wirklich lässig aus", freut sich der Bürgermeister.

Alles im Zeitplan



Der Zeitplan scheint bestens eingehalten werden zu können. Denn: Die Strecke nimmt Gestalt an. Aktuell folgen noch Neben- und Absicherungsarbeiten. "Damit wird sich die geplante gleichzeitige Eröffnung des Pumptracks mit dem Start der Badesaison gut ausgehen", so Ockermüller. Die Badesaison startet am 14. Mai. Somit können sich abenteuerlustige Sportler schon bald austoben.