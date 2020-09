Am 27. August gab die NÖ Initiative "Tut gut" in der Volksschule Eichgraben einen Rückblick und eine Vorschau.



EICHGRABEN. Das älteste Programm von "Tut gut!" - die "Bewegte Klasse" feiert heuer ihr 25-jähriges Jubiläum und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung an Niederösterreichs Pflichtschulen. Zum Jubiläum der 1994 gegründeten NÖ Initiative gaben Landesrat Martin Eichtinger, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und "Tut gut" Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl in der Volksschule Eichgraben einen Aus- und Rückblick über das Programm.

Bewegung im Kindesalter

"Bis heute wurden mit der "Bewegten Klasse" mehr als 5.000 Pädagogen sowie über 90.000 Schüler erreicht", so Landesrat Martin Eichtinger und weiter:



"Mit dem Schulstart sorgen 291 "Bewegte Klassen" dafür, dass Bewegung für Kinder und Jugendliche selbstverständlich wird. "Den Sitzschulen soll entgegengewirkt werden und Bewegung zur Selbstverständlichkeit werden", so Pernstein-Kappl.

60 Minuten täglich

Das Programm sei wichtiger denn je. Laut WHO sollen Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten mit mittlerer bis hoher Intensität körperlich aktiv sein. Weniger als ein Fünftel der niederösterreichischen Schüler erfüllt diese Empfehlung.

Bei den „Bewegten Klassen“ stehen neben der körperlichen Aktivität auch das Lernen im Sinne von bewegtem Denken, bewegt sein und gemeinsam bewegen im Vordergrund. Bis 10. September werden auf www.noetutgut.at 2000 gesunde Schulstartpakete inklusive Jausenbox, Regenschutz und Gesundheitsfolder zum Thema "Rückenfit" und "Meine Zeit am Bildschirm" verlost.