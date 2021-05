Wienerwald: Tourismus geht wieder los

Zum Entspannen und Bewegen lädt der westliche Wienerwald mit seinen bewaldeten Hügelketten ein.

WIENERWALD. "Ob zu Fuß, mit dem Rad oder Mountainbike – durch die optimale Anbindung an Wien bietet der westliche Wienerwald eine optimale Möglichkeit, durch einen Tagesausflug oder Kurzurlaub die Natur vor den Toren Wiens zu genießen", weiß man bei Wienerwald Tourismus. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Museen sowie Aussichtsplätze laden zum Verweilen ein. Eines der beliebtesten Ausflugsziele ist der Buchberg dank Buchbergwarte und Schutzhaus. Auch die Laurenzi-Kirche, die Burg Neulengbach, die Burgruine Altlengbach oder die Marienwallfahrtskirche Maria Anzbach sind Ziele von Touristen. Geschichtliches wird im Stadtmuseum Purkersdorf sowie im Wienerwaldmuseum Eichgraben präsentiert. "Die Gäste genießen die Natur und nutzen die vielen Wanderwege rund ums Haus bis zum Hegerberg in Stössing. Oder zum Haus der Elsbeere in Michelbach, dort gibt es bei Terminvereinbarung auch eine Elsbeerenverkostung. Waldführungen oder Laternenwanderungen können auch bei uns organisiert werden", bietet das Refugium Hochstrass an. Bei 167 Hektar Klosterkosmos gibt es viel zu entdecken: Nonnenfriedhof, Steinbruch, Kreuzweg, Marienquelle etc. Daher sieht die Buchungslage gut aus: "Das Geschäft beginnt wieder zu laufen. Man merkt, dass die Leute hinaus wollen. Firmen buchen fleißig Seminare. Auch bei Hochzeiten sind wir bis November ausgebucht."