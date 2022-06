Entgegen aller Prognosen war das Wetter herrlich und schon die Anreise über das Pielachtal,

Wastl am Wald, Josefsberg und Mitterbach nach MARIAZELL war landschaftlich ein Genuss.

Ein Besuch in der Basilika und ein kleiner Spaziergang durch den Gnadenort wurde gemacht.

Zur Stärkung verteilte Obfrau Elfi knusprige Speckstangerl, mitgebracht vom heimischen Bäcker! Dann ging es über Aflenz, Leoben, Zeltweg usw. bis FRIESACH. In dieser ältesten Stadt Kärntens gab es im Gasthof Speckladle ein gutes Mittagessen. Weiter ging es dann entlang des Ossiachersees, wo wir in Ossiach kurze Kaffee-bzw. Eispause einlegten und dann durch das Mölltal nach HEILIGENBLUT, unserem Nächtigungsort reisten. Das Bergdörfchen mit der bekannten Kirche St. Vinzenz mit dem Großglockner im Hintergrund ist wohl eines der bekanntesten Fotomotive.

Bei strahlend blauem Himmel dann morgens die beeindruckende Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße bis zur Kaiser Franz-Josefs-Höhe auf 2.369m. Ein unglaubliches Erlebnis, die gigantische Bergwelt ringsum und der Blick auf die Pasterze,

der größte und längste Gletscher der Ostalpen, leider bereits um die Hälfte abgenommen!

Bei einem Spaziergang Fauna und Flora bewundern mit den Murmeltieren, Steinböcken, den kreisenden Dohlen und der bunten Blumen- und Kräutervielfalt, mit Blick auf den gigantischen Großglockner, war ein Erlebnis!

Nach dem zweistündigen Aufenthalt in dieser Traumkulisse ging es über das Hochtor und Fusch und Bruck an der Glocknerstraße wieder Richtung Heimat. Mittags Zwischenstopp

in Zell am See, ein Mittagessen an der Uferpromenade des Zellersees, ehe es über Salzburg wieder heimwärts ging. Zwei wunderschöne Tage in denen wir durch unsere Bundesländer

Steiermark, Kärnten, Salzburg und Oberösterreich in unser Niederösterreich fuhren, machten uns wieder einmal mehr bewusst, wie schön unser Österreich ist und wie glücklich wir sein können in diesem friedlichen Land zu leben!

Danke an Obfrau Elfi Buchberger, die auch diese 2 Tage wieder perfekt geplant und betreut hat und danke auch an Fahrer Jakob für seine souveräne Fahrweise .