Expertentipps für eine gelungene Paarbeziehung

12.09.2018, 06:00 Uhr

Eine Paartherapie erscheint nur dann sinnvoll, wenn beide Partner ernsthaft und gemeinsam jene Hindernisse erkennen und überwinden wollen, die in ihrer Beziehung immer wieder zu Krisen und Zerwürfnissen führen. In schwierigen Partnerschaftsphasen, in denen die Kommunikation zwischen dem Paar immer wieder zu Missverständnissen führt, ist eine Paartherapie sicher hilfreich. Der Paartherapeut unterstützt sie darin, ihre gegenseitigen Verstrickungen zu erkennen, die Sicht- und Verhaltensweisen des anderen zu respektieren lernen und eine gemeinsame Lösungsperspektive für eine harmonischere Partnerschaft zu entwickeln. Eine Paartherapie ist besonders dann angezeigt, wenn die Beziehung einer starken Krise wie einer Außenbeziehung eines Partners ausgesetzt ist. Ein Paartherapeut kann in dieser Phase dem Paar helfen, nicht vorschnell diese Partnerschaft zu lösen. Diese Konstellation könnte dazu dienen zu überprüfen, welcher Bereich in der längerfristigen Beziehung unausgeglichen war. Wichtige Themen können die Bereiche Autonomie und Bindung, Dominanz und Unterordnung oder Geben und Nehmen sein. Die Außenbeziehung kann für das Paar eine Anregung liefern, nicht mehr oder noch nie gelebte Seiten zu beleben. Falls dies glückt, wird die Dreieicksbeziehung beendet werden können und eine Zweierbeziehung des früheren Paares wieder möglich werden.

Nach der Phase der ersten Verliebtheit mit hoher erotischer Anziehungskraft, dem Gefühl der glücklichen ausschließlichen Zweisamheit und der gegenseitigen Idealisierung, kommt es zu einer realistischeren Wahrnehmung des Partners und der eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Die zu hohen Anforderungen, die jeder an sich selbst und den Partner stellt, führen zu Belastungs- und Enttäuschungsgefühlen. Es kommt zu einer Krise in der Beziehung und möglicherweise einer Umkehr der positiven Gefühle in negative. Nur wenn das Paar diese erste schwierige Paarsituation gut bewältigt, entsteht eine längerfristige Partnerschaft. Die Partner haben gelernt, dass sie in der partnerschaftlichen Liebe voneinander getrennt und verschieden bleiben dürfen, aber gegenseitiges Verständnis füreinander aufbringen können.Im Rahmen des Familienlebenszyklus, der familiäre Umbruchsphasen – wie Familie mit Kleinkindern oder die Familie in der Lebensmitte nach dem Auszug der Kinder bis zur Pensionierung – umfasst, kann es immer wieder zu partnerschaftlichen Problemsituationen kommen, die sich durch eine Hilfestellung von außen einfacher lösen lassen.Als Geheimtipp für langfristige Partnerschaften gilt, dass das Paar immer wieder Phasen des Verliebtseins mit den angenehmen Begleiterscheinungen des totalen Verstandenwerdens und Aufgehens im Partner erlebt, aber dann auch wieder in den Alltag zurückfindet. Ein großer Respekt für die Wünsche und Bedürfnisse des Partners, großes gegenseitiges Vertrauen, eine gemeinsame Geschichte und starke Verbundenheit stellen ebenfalls wichtige Eckpunkte für eine glückliche langfriste Beziehung dar.