"The Fighter" trainiert in Wolfsberg

12.09.2018, 07:16 Uhr

Kampf gegen Champion

Nader ist der ehemalige EU-Champion der European Boxing Union (EBU). Derzeit bereitet sich Milicevic im Wolfsberger Fitnesscenter "Health Gym" in Kleinedling unter anderem mit Sebastian Fuchs, Turnusarzt an der Internen Abteilung des Landeskrankenhauses (LKH) Wolfsberg, intensiv auf den Kampf vor. Dabei arbeiten die beiden vor allem an der Ausdauer und Athletik von Dejan Milicevic, der in Boxkreisen besser unter dem Namen "The Fighter" bekannt ist. Bei "Health Gym" finden sie dafür die idealen Voraussetzungen. Für die Verfeinerung der boxtechnischen Details, die Analyse des Gegners und die taktischen Finessen ist sein langjähriger Trainer Kai Bennewitz vom Klagenfurter Boxverein zuständig.