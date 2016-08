Uraufführung des Dramas "Zerfall" von Veronica Buchecker

Ein Ehepaar. Ein dunkes Geheimnis. Eine Entscheidung.

Inhalt

Maggie und Jack führen eine glückliche Ehe im Amerika der Fünfzigerjahre. Als Maggie ihren Ehemann zum fünften Hochzeitstag mit einem besonderen Geschenk überraschen will, wird sie von ihrer Freundin Grace überredet, Jacks Sachen im Keller zu durchsuchen. Dort kommt sie einem dunklen Geheimnis auf die Spur, das ihre Ehe schwer belastet.

Kartenbestellungen

Im Leben fast jedes Menschen gibt es Abschnitte, die besser im Verborgenen bleiben. Aber was Maggie da ans Tageslicht bringt, grenzt ans Unvorstellbare. Treibt Jack ein falsches Spiel? Und hat Maggie die Kraft, damit fertig zu werden?Es spielen Dita Hagenhofer, Daniela Patricia Promont und Peter Buchecker.Inszenierung: Veronica BucheckerTechnik: Susanne SpetaEine Produktion von Il vero teatro Telefonisch unter 0677/619 680 88 oder per E-Mail an zerfall@chello.at