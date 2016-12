Es blinkt, es leuchtet, es duftet

05.12.2016, 17:17 Uhr

Licht statt Glimmstängel

1.500 Lichtpunkte, 270 Watt

Rentierschlitten, Weihnachtsmänner, Lichterketten – all das strahlt in vorweihnachtlichem Glanz im Garten der Familie Zuber in Traiskirchen. Vier Wochen brauchen die Zubers, um all diese Pracht aufzustellen. Warum die Mühe und all die Kosten? „Vor etwa 20 Jahren haben wir zu rauchen aufgehört“, erzählt Kurt Zuber, „und damals haben wir begonnen, unser Haus vor Weihnachten so zu schmücken. Das Geld für die Glimmstengel haben wir in unser leuchtendes Hobby investiert“, so Zuber lachend.Direktor Balber vom Wasserleitungsverband (WLV) in Bad Vöslau freut sich über die niedrigen Watt. "Sie resultieren daraus, dass wir schon mehr als die Hälfte der Lichtpunkte auf LED umgestellt haben, eine Einsparung von etwa 60 %. Wenn wir komplett auf LED umgestellt haben, wird die Einsparung über 80 Prozent liegen. Derzeit kostet uns unsere Weihnachtsbeleuchtung für die ganze Weihnachtszeit deutlich unter 100 Euro. Unsere Weihnachtsbeleuchtung wurde im Jahr 1998 vom damaligen Direktorstellvertreter Ing. Klaus Hiltl und vom heutigen Direktorstellvertreter Ing. Walter Vogl gestaltet."