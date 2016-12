Adi Hirschal kommt ins Kulturhaus Gugg

19.12.2016, 11:45 Uhr

Die Theater-Offenbarung für alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen.

Am Samstag, dem 14. Jänner, gastiert um 20 Uhr Adi Hirschal mit "Caveman – Du sammeln, ich jagen" im Kulturhaus Gugg in Braunau.Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit "Caveman" das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Der brillante Monolog über die komplizierte und vergnügliche Beziehung zwischen Mann und Frau gastierte zunächst in den Vereinigten Staaten und trat danach seinen weltweiten Siegeszug an.Tommy, soeben von seiner Ehefrau vor die Tür gesetzt, sinniert über das „Mannsein“. Mit seiner Weisheit eher am Ende, nimmt er das Publikum mit auf eine Reise durch die Zeit, um Antworten auf die essenzielle Frage "Was rennt eigentlich schief zwischen Mann und Frau?" zu erhalten. Diese Reise beginnt vor der verschlossenen Wohnungstür, geht zurück bis in die Zeit der Höhlenmenschen und endet wieder am Ausgangspunkt – nicht ohne auf diesem Weg einige wichtige Erkenntnisse über die beiden Kulturen der Frauen und Männer gejagt und gesammelt zu haben.Tommy erforscht das befremdliche Universum der Sammlerinnen: Diese geheimnisvolle Welt von besten Freundinnen, Einkaufen und Sex.Mit immensem Mitteilungsbedürfnis, trockenem Humor und ironischem Blick beobachtet Tommy auch die Lebensweise des Jägers. Er enthüllt, welche Erfüllung "Rumsitzen, ohne zu reden" bedeuten kann, warum Männer durch das Fernsehprogramm zappen müssen und dass eine Unterhaltung unter Jägern mit den Worten „Lass uns in den Keller gehen, Sachen bohren“ beginnt und gleichzeitig endet.Karten gibt es unter www.gugg.at oder unter Tel. 07722/65692