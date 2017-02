Stimmiger Abend in der LMS Altheim

ALTHEIM. Silvia Fink von der Innviertler Künstlergilde stellt am 3. März in der Landesmusikschule Altheim ihre Phantasie in Farben aus. Dazu gibt es eine originelle Vernissage mit dem schon allseits bekannten Buchautor und Frisörmeister Klaus Ranzenberger, der aus seinen Kolumnen liest. Musik gibts von Josef Kili und wer an diesem Tag sonst noch aus der Landesmusikschule dazu findet. Einlass ist um 19 Uhr.