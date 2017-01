ANTON HELL - At first sight

ANTON HELL - At first sightVernissage: 1.2.2017, ab 19.00 UhrAusstellungsdauer: 2.2.-9.3.2017Wir freuen uns, die Vernissage von „At first sight“ - die zweite Einzelausstellung von Anton Hell am 1. Februar 2017 in seinem Atelier, Untere Hofmark 6, in Neukirchen an der Enknach anzukündigen.Die Ausstellung zeigt neue Arbeiten des 1978 in Mödling bei Wien geborenen Künstlers im vor kurzem neu bezogenen Atelier in Oberösterreich.Das Werk von Anton Hell entsteht unkonventionell in Auftrag und Technik. Die großformatigen Bilder zeichnen sich durch einen gestischen, musikalischen Duktus aus, wobei er die Leinwände nicht nur mit Pinsel, sondern auch mit Spachtel und bloßen Händen bearbeitet. Die kleinformatigen Papierarbeiten sind farbige Schichtungen, die dadurch entstehen, dass das Trägermaterial verkehrt am Boden liegt und verschiedene Farben in unterschiedlichen Zeitabständen aufsaugt. Die Rahmungen, die mitunter hölzerne (!) Passepartouts miteinschließen, fertigt der vielseitig begabte Künstler individuell für jedes Bild selbst an.

Als Maler ist er seit 2000 tätig. Seine künstlerische Inspiration holt er sich in der Natur und in der Musik der Klassik und des Jazz. Studiert hat Anton Hell das Klavierfach an der Universität Mozarteum in Salzburg. Viel Zeit widmet er auch dem Umgang mit dem Werkstoff Holz - er entwirft und baut mittlerweile auch selbstentworfene Möbelstücke.Der Künstler war zuletzt mit einer Einzelausstellung während der Salzburger Festspiele 2016 in der Galerie der Stadt Salzburg, einer ehemaligen Maschinenfabrik, präsent.Der aktuelle Ausstellungsort, ein ehemaliges Geschäftslokal, bietet mit seinen großzügigen Räumlichkeiten genügend künstlerischen Freiraum für die Bespielung mit seinen Bildern und Modellen.Die Ausstellung läuft von 2. Februar bis 9. März 2017,MO-SA 13-18 Uhr.Adresse:ATELIER ANTON HELLUntere Hofmark 65145 Neukirchen an der EnknachT: 0676 4319978atelierantonhell@gmail.comwww.antonhell.at