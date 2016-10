Gitarrenkonzert mit Christian HAIMEL - Klassische Gitarre & David LINDORFER Nylon Crossover Guitar

Gitarrenkonzert - Klassische Gitarre und Nylon Crossover Guitar mit Christian HAIMEL & David LINDORFERAufgewachsen in einer musikalischen Familie in Bad Kreuzen entdeckte er bereits mit sechs Jahren die klassische Gitarre. Durch seinen Vater lernte er seine wichtigsten Lehrer Marianne und Josef Waidhofer kennen, die ihn auch nach seinem Gitarrenstudium an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz begleiteten.

2014 absolvierte er ein postgraduales Studium in Alicante, Spanien, unter der Obhut der Maestros David Russell, Manuel Barrueco, Hopkinson Smith, Paul O´Dett, Ignacio Rodes, Shinichi Fukuda usw.Im Dezember 2007 erschien seine erste CD mit Werken von Mauro Giuliani, Manuel Maria Ponce, William Walton und einer Ersteinspielung von Jan Truhlár. Die Debüt-CD von Christian Haimel sorgte für viel Aufsehen und Aufhorchen im In-und Ausland und wurde auch mit demgewürdigt.David Lindorfer studierte klassische Gitarre an dersowie Gitarre/Worldmusic an der Hochschule für Musik Dresden. Er konnte 2007 den größten Wettbewerb für Fingerstyle-Gitarre in Europa „Open Strings“ gewinnen. 2009 folgte die Auszeichnung mit einem „European Guitar Award“.Die Debut CD „between places“ wurde 2010 von dem renomierten Label „Acoustic Music Records veröffentlicht und von der Kritik unter anderem als „echte Perle“(Folker) gefeiert.Wann: Sonntag 23. Oktober 2016 15 UhrWo: Pfarrsaal St. ValentinInfo 0664 502 64 28 Michaela Ströbitzer und 0664 510 31 84 Franz SchmeißlTeilnahmebeitrag EUR 13,--VVK / EUR 15,-- Abendkassa