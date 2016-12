Theater Sellawie - Eiwendig in den Advent

02.12.2016, 03:21 Uhr

ENNS. THEATER SALLAWIE.

Adventzeit, Winter und andere Geschichten

"Die Weihnachtsgeschichte" nach Charles Dickens

Am vergangenen Donnerstag und Freitag stand die Auftaktveranstaltung zumam Programm und daspräsentierte eine musikalische Reise durch die kalte Jahreszeit.undgelang es ein buntes Programm mit hervorragenden Solisten und Gruppen ins Ennser Schloßgewölbe zu zaubern.Mitvonundvonwurden die Besucher abgeholt und durch ein breit gestreutes, sehr abwechslungsreiches aber trotzdem besinnliches und harmonisches Programm geführt.Die Verantwortlichen fügten „Adventzeit, Winter und andere Geschichten" zu einem Gesamtwerk zusammen, daß vor ausverkauftem Publikum, aber auch bei den Interpreten für Gänsehaut und einmalige Weihnachtsstimmung sorgte.Jeder Programmteil für sich wurde mit Feingefühl und Charme vorgetragen und umrahmtenach, die im Mittelpunkt der bezaubernden Aufführung stand. Und so wie im Leben vonnicht alles perfekt verlief, musste auchdie eine oder andere unvorhergesehene Situation während der Aufführung meistern.Vielleicht machten die Weihnachtsgeschichte und die kleinen Pannen den Abend so menschlich und berührend, bei dem vielen klar wurde, dass sich nicht alles nur um Macht, Geld, Erfolg und Perfektion in unserem Leben drehen soll.Alle Künstler erhielten am Ende den gebührenden Applaus - der, diemitund, dieund die, sie alle sorgten für einen bewegenden Einstieg in die gerade begonnene Adventzeit.