Die Wirtsstube als Kultur-und Kommunikationsstätte oder ein Ort der kleinen Unterhaltungen. Das soll auch 2017 so sein.

Am So. 22. Jänner 2017 um 15.00 Uhr wird im RAFFELSTETTNERHOF, König-Ludwig-Straße 11 in Asten wieder eine kleine aber sehr feine Unterhaltung geboten. Volksmusik und Volkslieder, dargeboten von der „Ansfeldner Tanzlmusi“ sowie Mundart und gute Witze stehen wieder am Programm.

„Ålsdaun, då muaß i a hi“!