Mehrere tätliche Übergriffe mit Körperverletzung in der Tiebelstadt

22.01.2017, 19:34 Uhr

Viel zu tun hatten die Einsatzkräfte gestern in Feldkirchen. Gleich zwei Mal mussten die Beamten wegen Körperverletzung ausrücken.



In Wohnung eingesperrt

FELDKIRCHEN. Am Abend des 21. Jänner kam es in der Wohnung eines derzeit beschäftigungslosen 42-jährigen amtsbekannten Mannes aus Feldkirchen, der unter Alkoholeinfluss stand, zu einer Auseinandersetzung mit zwei derzeit ebenfalls beschäftigungslosen 18-jährigen Burschen aus Feldkirchen. Der 42-Jährige beschuldigte einen der Burschen sein Handy gestohlen zu haben.Im Zuge dieser Auseinandersetzung sperrte der Mann die beiden Burschen in seiner Wohnung ein, nahm ein ca 30 cm langes Küchenmesser, bedrohte sie mit dem Umbringen und stach mit dem Messer einen Burschen leicht in die Hüfte und verletzte ihn im Gesicht. Den zweiten Burschen wollte er in den Bauch stechen, traf ihn aber wegen einer Abwehrhandlung am Bein.Ein 26-jähriger Angestellter aus Feldkirchen, der ebenfalls in der Wohnung anwesend war, leistete dem 42-jährigen insofern Beihilfe, als er die beiden Burschen durch Faustschläge und Fußtritte einschüchterte und sie am Verlassen der Wohnung hinderte.

Mit Stichverletzungen nach Hause gegangen

Nächste Körperverletzung

Aggressives Verhalten

Nachdem einer der 18-Jährigen zugab das Handy aus Jux gestohlen zu haben und versprach es wieder zurückzugeben, ließen die beiden Männer die Burschen aus der Wohnung. Diese gingen getrennt zu Fuß und mit Stichverletzungen nach Hause. Von dort verständigte einer der Jugendlichen wegen auftretender Schmerzen die Rettung, die wiederum Anzeige bei der PI Feldkirchen erstattete.Die beiden der Tat Verdächtigen wurden von Beamten der EKO Cobra festgenommen und in weiterer Folge nach Abschluss der Erhebungen über Auftrag der StA in die JA Klagenfurt gebracht.Ebenfalls am 21. Jänner versetzte ein amtsbekannter, beschäftigungloser 22-jähriger Mann aus Feldkirchen kurz nach 23 Uhr in alkoholisiertem Zustand im Ortsgebiet von Feldkirchen im Zuge einer vorerst verbalen Auseinandersetzung einem 26-jährigen Arbeiter aus Feldkirchen einen Fußtritt gegen dessen Kopf. Dadurch wurde der 26-Jährige unbestimmten Grades verletzt.Während den Erhebungen durch Polizeibeamte war der 22-jährige äußerst aggressiv und drohte, den 26-Jährigen umzubringen. Der Bursche wurde vorläufig in Verwahrung genommen und nach Abschluss der Erhebungen über Anordnung der StA in die JVA Klagenfurt gebracht.