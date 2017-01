Elixhausen setzt 2017 auf Bildung und Jugend

24.01.2017, 20:30 Uhr

Barrierefreie Bibliothek

Alleine dafür will die Gemeinde rund 800.000 Euro in die Hand nehmen. In das obere Stockwerk, das komplett barrierefrei wird, kommt heuer noch eine Bibliothek. In den aktuellen Feuerwehrgaragen entsteht ein Bewegungsraum, der auch von der Volkshochschule mitbenutzt werden darf. Im Zwischentrakt entstehen zwei Unterrichtsräume für das Musikum.

Neues Wohngebiet geplant

Darüber hinaus soll heuer – gemeinsam mit dem Grundeigentümer – ein neues Wohnungsgebiet in Katzmoos aufgeschlossen werden. Mehrere Wasserleitungen, Kanäle und Straßen müssen saniert werden und die Investitionen in den öffentlichen Verkehr werden weiter vorangetrieben. Unter anderem sollen hier Busspuren entstehen.