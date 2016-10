Michael kredenzt: Köstliche Rindsrouladen

03.10.2016, 08:52 Uhr

Rindsrouladen

4 Rindsschnitzerl 180g60g Karotte60g gelbe Rübe60g Frühstücksspeck60g Essiggurkerl100g Zwiebel4EL Öl20g Mehl1/4 l Sauerrahm4dl RindssuppeSalz, Pfeffer, SenfRindsschnitzerl klopfen, mit Senf bestreichen, salzen, pfeffern.Karotten und Gelbe Rüben schälen und wie Speck und Gurkerl in 5 mm-Streifen schneiden. Diese auf die Schnitzel legen und zu Rouladen einrollen, mit Zahnstocher fixieren. Rouladen mit Mehl bestäuben.Öl erhitzen, die Rouladen allseitig braun anbraten, aus der Kasserolle heben.In Streifen geschnittene Zwiebel leicht anrösten, Mehl dazu, rösten, mit Suppe aufgießen, glattrühren und Roulade einlegen. Zugedeckt am Herd dünsten.Rouladen aus der Sauce nehmen, Sauerrahm und wenn nötig, noch etwas Mehl einrühren, aufkochen, passieren.Mit Senf abschmecken und die Rouladen vom Zahnstocher befreien.Tester und Regionaut Erwin Pramhofer ist begeistert: "So gute und weiche Rindsrouladen habe ich schon lange nicht mehr gegessen!"