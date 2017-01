Eröffnungsfeier: Fudokan Karate Club SOCHIN

AT

Gänserndorf : Kulturhaus Schmied Villa |

Am 2.2.2017 ist es nun endlich soweit und der neuer Karate Club Sochin in Gänserndorf öffnet zum ersten Mal seine Türen.



Herzlich werden alle Interessierten eingeladen um gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu starten.



Es werden Bestandteile des Trainings gezeigt und erklärt . Für alle Interessierten und vor allem Kinder können danach gleich mitmachen und erste eigene Eindrücke gewinnen.



Karate ist ein idealer Ausgleichsport für Jung & Altgleichermaßen.

Man kann mit jedem Alter ohne Probleme anfangen.

Es fördert die Konzentration, Respekt, Disziplin, Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Facebook Seite : Fudokan Karate Club SOCHIN



Wir würden uns sehr über Ihr kommen freuen.