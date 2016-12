„DER WALD ALS CHANCE 2“

22.12.2016, 20:14 Uhr

Der Wald als Chance 2Wald und Holz als WirtschaftsfaktorDonnerstag, 12. Jänner 2017, 09:00- 13:00 UhrOrt: Stora Enso-Werk, Brand 44, 3531 WaldhausenDer Wald hat großes Potential und bietet enorme Chancen für den ländlichen Raum. Dies gilt besonders– nomen est omen – für das Waldviertel. Das Wirtschaftsforum Waldviertel nimmt sich in einer Veranstaltungsreihedieses Themas an und möchte die Kraft des Waldes in seiner Vielfalt aufzeigen.Die erste dieser Veranstaltungen fand im November 2016 in der IMC Fachhochschule Krems statt undwidmete sich dem Thema „Gesundheitswälder zur Regionalentwicklung“.Die zweite Veranstaltung dieser Reihe zeigt am 12. Jänner 2017 die Bedeutung von Wald und Holz fürdie Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auf. Der dritte Teil wird im Februar 2017 den Wald unter dem AspektKunst/Kultur/Bildung beleuchten.Das Thema Wald geht uns alle an und bietet für jede/n Interessierte/n spannende Aspekte undChancen. Diese Veranstaltungsreihe will den Beweis dafür antreten.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Für das Wirtschaftsforum WaldviertelDie Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bei Interesse melden Sie sich bitte so raschwie möglich an. Die Platzkapazität vor Ort ist beschränkt.Wir ersuchen um Ihre verbindliche Zusage unter info@wfwv.at, Fax 02822/ 9001-121 oderTelefon 02822/ 9001-600 bis spätestens Dienstag, 10. Jänner 2017!Christof KASTNER, Obmann Birgit TROJAN, MBA Obmann Stv., ProjektleiterinWirtschaftsforumWaldviertelWirtschaftsforumWaldviertelUnser Programm08:30 Uhr: Eintreffen, Come-Together09:00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung