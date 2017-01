Liebe zum Lehrberuf bringt Silber

26.01.2017, 00:00 Uhr

Gärtnerin Katharina Strasser über Ausbildung und EuroSkills-Erfolg

WAIZENKIRCHEN, HARTKIRCHEN (jmi). Ein gutes Auge, handwerkliches Geschick und Leidenschaft – damit überzeugte Landschaftsgärtnerin Katharina Strasser von Garten Dobretzberger in Hartkirchen bei den Berufswettbewerben EuroSkills 2016. "Mir gefällt das Arbeiten draußen. Man sieht sofort, was man geleistet hat", erzählt die Waizenkirchnerin der BezirksRundschau. "Aber es lief nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt hatten: Eine Maschine ist kaputt geworden. Auch die Zeit wurde zur Herausforderung. In nur 22 Stunden mussten wir einen ganzen Garten bauen – mit Steinmauer, Pflaster, Bachlauf, Wasserfall, Bepflanzung und Brücke. Natürlich hat man die Konkurrenten immer im Blick, wie weit die schon sind." Nur die Konkurrenz aus England konnte Strasser und ihren Teamkollegen Gabriel Rauch übertreffen. Teamwork, aber auch die richtige Vorbereitung waren ein Muss: Einen Monat lang trainierte die 18-Jährige die verschiedenen Pflasterungen und möglichen Aufgabenstellungen.

Praxis & Theorie verbinden

Geholfen hat Strasser das Know-how, das ihr in der Lehrausbildung bei Dobretzberger vermittelt wurde: "In der Lehre haben wir quer durch die Bank unsere Aufgaben erledigt. Aber auch in der Berufsschule haben wir das Passende erarbeitet – wie die bestimmten Normen und Winkel. Berufsschule und Lehrzeit gehen Hand in Hand. Das eine geht ohne das andere nicht." Die Lehre zur Landschaftsgärtnerin hat Strasser bereits erfolgreich abgeschlossen. Demnächst steht die letzte Prüfung für die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau an. Die Waizenkirchnerin hat sich für einen vierjährigen Doppellehrgang entschlossen, den sie jedem empfehlen kann. "Man hat gleich zwei Lehrberufe erlernt, und das zusätzliche Jahr ist dann auch nicht so viel mehr. Toll ist, dass ich auch als Einzelhandelskauffrau bei Garten Dobretzberger viel draußen bin. Man hat viel mehr mit Leuten zu tun, was auch sehr spannend ist."