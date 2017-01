Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspenden

18.01.2017, 16:12 Uhr

Grippewelle lässt Zahl der Spender sinken

In den österreichischen Spitälern droht ein Engpass bei Blutkonserven. Die Lagerstände haben laut Rotem Kreuz ein kritisches Niveau erreicht. Die Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland ruft daher zum Blutspenden auf."Aufgrund der Grippewelle und von Erkältungen können weniger Menschen Blut spenden kommen. Außerdem waren viele Spender über die Feiertage verreist", berichtet Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes. "Gleichzeitig haben die Spitäler in Österreich viel Blut angefordert. Diese Kombination von Faktoren führt zu den kritischen Lagerständen." Um die Versorgung der Patienten in den Spitälern wie gewohnt sicherstellen zu können, sei es wichtig, dass jetzt mehr Blut gespendet wird.Nach Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten wird in Österreich statistisch alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Insgesamt sind es bis zu 350.000 Stück pro Jahr. Eine Konserve ist nur 42 Tage lang haltbar.Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren. Zur Spende ist ein Lichtbildausweis mitzubringen.

Die nächsten Blutspende-Aktionen:

10. Feber: Jennersdorf, Rotkreuz-Haus, 14.00 bis 20.00 Uhr26. Feber: Kleinmürbisch, Gasthaus Marth, 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 14.30 Uhr12. März: Güttenbach, Gasthaus Sztubits, 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr19. März: Stegersbach, Bauhof, 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 UhrAlle Informationen und alle alle Blutspendetermine in Ihrer Nähe finden Sie auf der Homepage www.blut.at