3.798 Meter: Drei Flachländer auf dem "Dach" Österreichs

30.08.2016, 17:53 Uhr

Zum Großglockner

Die Route führte von der Hochalpenstraße über die Salmhütte und die Erzherzog-Johann-Hütte zum Gipfel des höchsten österreichischen Berges. "Es war ein erhebendes Gefühl", schildert Gerger, der vorher noch nie so hoch oben war. Graf hingegen hat bereits Bergerfahrung in Tibet und Südamerika gesammelt. "Eventuell werden wir heuer auch noch gemeinsam auf den Großvenediger steigen", so Pomper.Daheim in Rauchwart bereitete eine Gemeindedelegation unter Bürgermeisterin Michaela Raber den drei Gipfelstürmern einen kleinen Willkommensempfang.