Das Heiligenbrunner Kellerviertel bildet an den kommenden beiden Samstagen eine stimmungsvolle Adventkulisse. Am 3. und am 10. Dezember warten beim "Advent in der Kellergasse" Kunsthandwerk, Musik, Süßigkeiten, Glühwein, heiße Maroni und Erdäpfel. Beginn ist jeweils um 14.00 Uhr.