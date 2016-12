Gedenktafel in Eberau erinnert an Feldherr Nikola Zrinski

15.12.2016, 22:10 Uhr

Türkenschlacht unter dem "Helden von Szigetvár" jährte sich zum 450. Mal

Eine neue Gedenktafel beim Wasserschloss Eberau erinnert an Nikola Šubić Zrinski, den "Helden von Szigetvár". Der ungarisch-kroatische Feldherr war mitverantwortlich dafür, dass die Schlacht im Jahr 1566 im heutigen Südwestungarn den Vormarsch türkischer Eroberungstruppen stoppte.Zrinski verbrachte einen Teil seines Lebens im Eberauer Schloss und ehelichte hier am 21. September 1564 auch seine zweite Ehefrau, Eva von Rosenberg. Daran, dass er auch maßgeblich an der Ansiedelung der kroatischen Volksgruppe im Südburgenland beteiligt war, erinnert der Kroatische Kulturverein mit der neuen Gedenktafel an der Schlossmauer.

An der Enthüllung nahmen unter anderem der ungarische Botschafter János Perényi, die kroatische Botschafterin Vesna Cvjetković, Frauenlandesrätin Verena Dunst, die Abgeordneten Nikolaus Berlakovich und Wolfgang Sodl sowie der Eberauer Bürgermeister Johann Weber teil.