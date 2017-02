Nach Brand: "Stegersbacher Popmusikschule besteht weiter"

15.02.2017, 03:30 Uhr

Christian Kernbichler will abgebranntes Schulgebäude wieder aufbauen

Als sein Haus in Stegersbach am 12. Jänner in Flammen aufging, war Christian Kernbichler gottlob nicht daheim. Aber sowohl der Wohntrakt als auch der Firmentrakt seiner Popmusikschule brannten völlig nieder."Musikinstrumente, Tonanlage, Laptops, Gesangsanlage - das ist alles weg", resümiert Kernbichler. Die Schule, sein berufliches Lebenswerk, besteht aber trotzdem weiter. "Für die Stegersbacher Unterrichtsstunden haben wir ein Ausweichquartier in der Steinbacher Straße gefunden. Der Unterricht in St. Michael, Oberwart und Deutsch Schützen läuft wie gehabt weiter", erklärt Kernbichler.

"Alles wird wieder aufgebaut"

Ball zum 25-Jahre-Schuljubiläum

Stargast Wolfgang Ambros

Die Popmusikschule selbst wird ein zweites Mal aufgebaut. "Im Grundkonzept wird das neue Gebäude so aussehen wie das alte", schildert der Musiker. Der Neubau soll im Frühjahr beginnen und noch heuer fertiggestellt sein.Dass der Brand sich ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Popmusikschule ereignet, ist Zufall. Kernbichler gründete sie heuer vor 25 Jahren.Auch an den Jubiläumsfeiern wird nicht gerüttelt. Kernbichlers Tochter Beate und drei ihrer Schulkolleginnen von der Oberwarter HBLA für Produktmanagement arbeiten nämlich schon seit einem halben Jahr an den Vorbereitungen.Als Maturaprojekt werden sie einen Ball anlässlich des 25-jährigen Jubiläums veranstalten. Beate Kernbichler, Julia Schieder, Lisa Friesenbichler und Elisa Riegler haben als Datum den 8. April auserkoren. Stattfinden wird der Ball in der Inform-Halle Oberwart.Als Stargast hat Austropop-Legende Wolfgang Ambros seinen Auftritt zugesagt, ein enger Freund Christian Kernbichlers.