"So lacht Hall" - Faschingsveranstaltung Kolping Hall 2017

Buntes, Unterhaltsames, Lustiges - Fasching ist an sich eine belebte Zeit.

Zum heurigen Jubiläumsjahr: "150 Jahre Kolpingfamilie Hall" hat der Verein beschlossen, "So lacht Hall" wieder aufzuführen und so die Faschingszeit mit Sketches, gespielten Witzen und musikalischer Umrahmung in gewohnter Manier zu gestalten.

An folgenden Tagen sollen die Lachmuskeln zeigen dürfen, was sie können:- Donnerstag, 16.02. um 20:00 Uhr- Samstag, 18.2. um 20:00 Uhr- Freitag 24.2. um 20:00 Uhr und- Sonntag 26.2. um 20:00 UhrMusikalische Gestaltung: Die "Unbezahlbaren" (mit Franz Posch)

Kartenvorverkauf ab 30. Jänner 2017 unter* RAIKA Hall – Zollstraße 1 sowie im* Tourismusverband Hall – Unterer Stadtplatz 19Ab 19 Uhr laden wir zum Sektempfang!Gesamtleitung und Regie: Franz Wegscheider