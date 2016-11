Fackelwanderung der Roppener Krampeler

26.11.2016, 07:19 Uhr

In Roppen ist es Brauch, dass in der kommenden Woche zahlreiche Hausbesuche stattfinden. Jeden Abend wird ein anderer Ortsteil von Roppen besucht, wo die Krampeler dann zu Speis und Trank eingeladen werden.Am Samstag den 03.12.2016 beginnt um 15 Uhr der Adventbazar am "Löckpuiter Platzle" (Nähe der Kirche). Um ca. 16 Uhr zieht dann der Nikolaus mit seinen Engeln von der Kirche zum Festplatz, wo später dann um ca. 18 Uhr die Krampeler ihren letzten Auftritt für dieses Jahr haben.Die Krampelerbar öffnet um 20 Uhr, womit die "Krampelersaison" 2016 beendet wird.