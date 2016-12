Weihnachtsfeier im INJOY Imst

08.12.2016, 10:15 Uhr

Dass das INJOY seinen Mitgliedern innerhalb eines individuellen Gesundheitsprofils zusätzlich zu Trainings- und Bewegungsplänen auch angepasste Ernährungspläne bietet, kam wie selbstverständlich in der Verköstigung an diesem Abend zum tragen. So wurden die Gäste neben Weihnachtskeksen und einem Vor- und Nachspeisenbuffet auch heuer aus der Fitnessküche des Innsbrucker Eventkochs Julian Reinisch verköstigt. „Person of Interest“ an diesem Abend war zweifellos das Imster Fahrrad-Ass, der durch tägliche Trainingseinheiten im INJOY zu den Stammgästen zählt. Ebenfalls unter den Gästen an diesem Mittwoch waren die SPÖ Politiker, die sich, frei nach dem Motto: "Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, sowohl ihre körperliche als auch geistige Fitness mit regelmäßigem Training im INJOY erhalten.

Auf der INJOY-Homepage und auf meinbezirk.at