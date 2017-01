„150. Tiroler Gemeinde beteiligt sich an der Breitbandoffensive des Landes Tirol“

10.01.2017, 18:20 Uhr

Über 50 Millionen Euro an Landesförderungen

Umhausener Projekt kostet über 1,1 Millionen Euro

Factbox

„Mit der Breitbandoffensive des Landes Tirol wollen wir den ländlichen Raum stärken und bis zum Jahr 2018 insgesamt 52,8 Millionen Euro an Landesförderungen in den Breitbandausbau in ganz Tirol investieren“, weist LRin Patrizia Zoller-Frischauf auf die Vorrangstellung dieses Projekts in der Wirtschaftspolitik des Landes Tirol auch im heurigen Jahr 2017 und im nächsten Jahr 2018 hin.„Nur wenn wir den Menschen das Leben und Wirtschaften auf dem aktuellsten Stand der Technik und Kommunikationsversorgung sicherstellen können, wird es in den Regionen weiterhin eine attraktive Zukunft mit hoher Lebensqualität auch für die nächsten Generationen geben“, erklärt die Wirtschaftslandesrätin.Das Breitbandprojekt in Umhausen ist mit Gesamtkosten von über 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Rund 50 Prozent Förderung für die anrechenbaren Kosten kommen vom Bund. Das Land Tirol stellt weitere 25 Prozent als Anschlussförderung zur Verfügung. LRin Zoller-Frischauf: „Mit der Breitbandoffensive des Landes Tirol können wir Abwanderungstendenzen der Bevölkerung an den Peripherien stoppen und für die Unternehmen Kommunikation auf dem höchsten technischen Niveau sicherstellen. Zugleich stellt die beste Internetversorgung auch einen Wettbewerbsvorteil im internationalen Tourismus dar.“Gesamtförderungen Breitbandoffensive des Landes: 50 Millionen Euro (2014 bis 2018) plus 2,8 Millionen Euro im Jahr 2013Betroffene Gemeinden: 150Betroffene Projekte: 160Gesamtkosten Breitbandprojekt Umhausen: Über 1,1 Millionen EuroDavon gefördert: Bis zu 50 Prozent vom Bund, 25 Prozent vom Land