Perfect Strangers live in Imst

27.08.2016, 10:27 Uhr

Fans mit Hits von der Kultband Deep Purple begeisterte, gab ein Konzert hinter der Johanneskirche in der Imster Innenstadt. Mit dem unverwechselbaren Sound der Hammond - Orgel und Songs aus über zwei Jahrzehnten Rockgeschichte erfreuten sie die jung und junggebliebenen Besucher des Konzertfeuerwerk. Von "Smoke on the Water" bis "Highway Star" fehlte kein Ohrwurm bei dem vom Imster Kulturverein "Freiraum" veranstalteten Konzerthighlight.