Wirtschaftskammer mit dem Dejavu

30.01.2017, 11:01 Uhr

Josef Huber, Chef der Imster Kammer, meinte: "Die Zahlen in Imst sprechen eine deutliche Sprache. Niedrige Arbeitslosigkeit und große Wertschöpfung zeigen ein Wirtschaftsklima, das Grund zum Optimismus gibt. Trotzdem mangelt es in der Politik und auch in der Bevölkerung an Verständnis, dass wir uns in einem internationalen Wettbewerb befinden und für die Schaffung von attraktiven Angeboten viel Geld in die Hand nehmen müssen." Huber brach eine Lanze für den Zusammenschluss der Gletscherskigebiete im Ötz- ud Pitztal und verwies in diesem Zusammenhang auf ein Investitionsvolumen von rund 120 Millionen Euro, das ausschließlich von privater Hand getragen wird. Michael Pfeifer erklärte als Vertreter der Industrie, dass es auch in seinem Bereich Grund zum Optimismus gebe, allerdings würden derzeit rund 8000 Lehrlinge fehlen. Essentiell sei für die Industrie der Ausbau von Straße und Schiene, hier sei die Politik gefordert, echte Schritte zu setzen. Ins selbe Horn stieß schließlich auch Ulf Schmid, der als Vertreter des Transportgewerbes den Ruf nach einer Fernpasslösung in Form eines Scheiteltunnels samt Bau des Tschirgant-Tunnels erneuerte.