Miguel Brugger im Doppel erfolgreich

31.12.2016, 10:09 Uhr

OBDACH (pele). Großer Erfolg für den Sautner Nachwuchsrodler Miguel Brugger. Beim Weltcupauftakt der Junioren war der Ötztaler Naturbahnrodler gemeinsam mit Fabian Achenrainer in der Steiermark im Doppelbewerb erfolgreich. Das Erfolgsduo ließ die zweitplatzierten Ukrainer Andriy Demchuk und Myroslav Lenko fast zwei Sekunden hinter sich.Achenrainer holte sich anschließend auch den Sieg im Einzelbewerb vor seinem Sautner Landsmann Florian Markt, in dem Brugger 16. wurde. Auf Rang 24 landete Lukas Mark aus Imsterberg. Bei den Damen klassierte sich Vanessa Markt auf Rang acht. Der Sieg ging an Daniela Mittermair aus Südtirol.