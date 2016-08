Ausstellung Alexa Vogel im Happy Fitness

Innsbruck : Happy Fitness |

Im September 2016 stellt die junge Psychologiestundentin Alexa Vogel ihre farbenprächtigen Werke im Happy Fitness in Innsbruck aus. Alexa Vogel lebt und studiert seit zwei Jahren in Innsbruck und beschäftigt sich seitdem intensiv mit der Malerei.



"Seit ich denken kann, habe ich mich für Malerei, Fotografie und Handwerkliches interessiert. Regelmäßig male ich erst seit den zwei Jahren, die ich hier in Innsbruck lebe, denn die Stadt inspiriert mich sehr. Ich arbeite meistens mit Acrylfarben und Acrylstiften, aber probiere auch gerne neue Techniken aus. Dabei verbinde ich gerne Realität und Abstraktion – am liebsten mit auffälligen, leuchtenden Farben.", so die junge Künstlerin.



Neben ihrer Kunst beschäftigt sich die Studentin leidenschaftlich mit Fotografie und Musik und tritt hin und wieder bei verschiedenen Veranstaltungen als Sängerin auf.