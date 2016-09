Freakwater || Drunken Prayer || Melonade

FREAKWATER (USA) "einzigartig - eine der faszinierendsten "Americana-Bands"... http://www.freakwater.net/ Drunken Prayer (USA) .."Tom Waits meets Neil Young &The Bad Seeds - a kind of Holy Blues”... http://drunkenprayer.com/ Melonade (A) concrete - bittersweet: morbid, depressiv & ironisch...Welcome back, Freakwater! Eine der faszinierendsten Bands im Genre „Americana“, wie man heutzutage so sagt, also zwischen Folk,Alternative Country, Songwriting und Roots, nach über zehn Jahren endlich wieder auf Europatournee;Ihr neues Album „Scheherezade“ jedenfalls ist ein Traum, eine Perle im „dunkel leuchtenden Freakwater-Kosmos“ (Rolling Stone). Mit akttueller CD im Gepäck stehen sie immer noch einzigartig da, unverkennbar gerade nach einer längeren Pause. Freakwater sind jetzt zu sechst auf der Bühne, sie wollen gerade diesen Sound, um das darstellen zu können, was ihnen am Herzen liegt, und das macht ihren "Folk" zu einer der zeitgenössischsten Musiken, die man sich überhaupt vorstellen kann.„Sich ihnen zu entziehen – unmöglich.“ ( Rolling Stone , Jörg Feyer).