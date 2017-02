Gewinnspiel: 1x Samsung Galaxy A3 und 1x Samsung Galaxy A5

07.02.2017, 15:29 Uhr

Gewinnen Sie ein Samsung Galaxy A3 und ein A5 mit Media Markt und den Bezirksblättern.

Samsung bietet mit den neuen Galaxy A3 und Galaxy A5 Smartphones der Extraklasse. In der neuen Galaxy A-Serie von Samsung wurde alles, was man an Galaxy Smartphones liebt, geprüft und verbessert. Das beliebte Design aus Glas und Metall, praktischer Staub- und Wasserschutz, schnelle Ladegeschwindigkeit beim Galaxy A5 (2017), innovatives Always-On Display, microSD Steckplatz sowie viele verbesserte Kamerafeatures machen das Galaxy A (2017) zu einem echten Galaxy. Nur etwas anders.

Das Galaxy A3

Das Galaxy A5

Liegt gut in der Hand

+++ Gewinnspiel +++

Das neue Galaxy A3 verfügt über ein Super AMOLED Display mit 4,7" und macht durch das moderne Design aus Glas und Metall einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Durch die 13-Megapixel-Kamera gelingen die schönsten Bilder und außerdem ist es perfekt vor Wasser und Staub geschützt. Zusätzliche Sicherheit ist durch den Fingerabdrucksensor gefährleistet und der Speicher kann auf bis zu 256 GB erweitert werden.Sozusagen der große Bruder des Galaxy A3 ist das neue Galaxy A5. Auch das A4 verfügt über ein Super AMOLED Display, das aber mit 5,2" noch größer ist als beim A3. Die Front- und Hauptkamera verfügen über sensationelle 16 Megapixel - so können Sie die schönsten Momente in höchster Bildqualität festhalten. Der Schutz vor Staub und Wasser ist natürlich auch beim A5 gewährleistet und der Speicher kann auf bis zu 256 GB erweitert werden. Ein besonderes Highlight beim A5 ist das sogenannte Fast Charging: Damit haben Sie mit kürzeren Akkuladezeiten sogar noch mehr Power für Telefonate, Internetsurfen und Fotografieren.Die neuen Modelle der A-Serie wirken wie aus einem Guss: Durch das besonders flache Design und einer Rückseite aus Glas, die nahtlos in den Metallrahmen übergeht, liegt es besonders angenehm in der Hand und ist ein Stylischer Begleiter für unseren Alltag. Erhältlich sind die Smartphones in den Farben Black, Gold, Blue und Peach.Gewinnen Sie ein Samsung A3 und ein Samsung Galaxy A5! Dazu müssen Sie nur folgende Frage beantworten:Wenn Sie die Richtige Antwort wissen, dann machen Sie am Ende des Beitrags mit. Einsendeschluss ist am 28.02.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.