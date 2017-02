Achtung Pollen - Hasel und Erle blühen

15.02.2017, 10:45 Uhr

Dieses Jahr beginnt die Pollensaison deutlich später als in den vergangenen Jahren. Die nun warmen und trockenen Temperaturen bringen Hasel und Erle zum Blühen.

Hoch Erika bringt die Blüten

Entspannung am Wochenende

TIROL. Aktuell liegen die Temperaturen tagsüber bei 5 bis 14 Grad. Bereits im Inntal fingen Erle und Hasel zu blühen an - und erste Pollen sind in der Luft. In den nächsten Tagen beginnen auch andere Bäume und Sträucher in den Niederungen zu blühen. Erst am Wochenende ist wieder kältere und feuchtere Luft zu erwarten.Aufgrund des kalten Jänners beginnt heuer die Pollensaison später als in den vergangenen Jahren. Der Feber ist aber - begünstigt durch Hoch Erika - milder und die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 14 Grad. Durch die milden Temperaturen stehen Haselnuss und Erle bereits in Blüte oder knapp davor. „Das milde Wetter dauert vorerst an, somit nehmen die Belastungen weiter zu“, so Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer. „Die Zeit des Niesens an sonnigen Tagen geht somit für die Allergiker so richtig los.“ Im Bergland und in vielen Tälern setzt die Pollenbelastung ein wenig später ein.Kaltlufteinbrüche und Schlechtwetterphasen bringen in der Regel kurzfristige Entlastung für Pollenallergiker. Ende der Woche kündigt sich eine Kaltfront an. Die Temperaturen gehen im Bergland zurück und oberhalb von rund 1.000 m stellt sich dann sogar wieder Dauerfrost ein, so Manfred Spatzierer.Auskunft über die aktuelle Pollenlage gibt der Pollenwarndienst: www.pollenwarndienst.at