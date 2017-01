22.01.2017, 19:16 Uhr

Bereits zum dritten Mal lud der Fachkoordinator für Bewegung und Sport der HAK/HAS Hall in Tirol, OStR. Mag. Erwin Schreckensperger, zu einem Fußballturnier der Haller Schulen ein.

Der Einladung gefolgt sind neben den eigenen drei Mannschaften aus 1AK, 1BK und 1as die NMS Dr. Posch, die NMS Europa, die NMS Schönegg und die PTS Hall mit zwei Teams.Die Spiele fanden am Mittwoch, dem 18. Jänner 2017, umsichtig gepfiffen von Profischiedsrichter Jovan Janković, in der Turnhalle der PTS Hall statt. Diesen Heimvorteil hat die Mannschaft 1 der Polytechnischen Schulen genützt und nach einem fairen Wettkampf den Sieg davongetragen.Zweite wurden die Spieler der 1as der HAS Hall, die erst im Elferschießen unterlagen. Den dritten Platz belegte das Team der 1AK der Handelsakademie Hall, in dem mit Andrea Glibo und Emilija Radivojević auch zwei Mädchen ihr Fußballtalent unter Beweis stellen konnten.Unterstützt wurde die Veranstaltung durch den Professor für Bewegung und Sport, Mag. Stephan Brenner, den Platzsprecher Philipp Rayer (1BK) und Erdem Celik (1BK), der für die Zeitmessung zuständig war.